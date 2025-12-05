APOPO и ANAMA запустили совместный проект при поддержке Британии
- 05 декабря, 2025
- 19:59
Международная некоммерческая организация APOPO и Агентство Азербайджана по разминированию ANAMA запустили совместный проект, направленный на повышение квалификации азербайджанских саперов.
Как передает Report, проект финансируется посольством Великобритании в Азербайджане.
В диппредставительстве отметили, что Великобритания стала одной из первых стран, предоставивших Азербайджану поддержку в противоминной деятельности с 2020 года.
"Мы с гордостью запускаем новый проект с APOPO и ANAMA, целью которого является развитие навыков азербайджанских специалистов, которые продолжат спасать жизни", -говорится в сообщении посольства в соцсети Х.
В свою очередь в APOPO отметили, что тренинги проводятся в центре подготовки собак-саперов в Камбодже.
Since 2020, the UK has been one of the first to provide Mine Action support to Azerbaijan 🇦🇿— UK in Azerbaijan (@ukinazerbaijan) December 5, 2025
We are proud to launch a new project with @herorats & @ANAMA_gov_az, aiming to equip 🇦🇿 mine action specialists with the skills & confidence needed to continue their life-saving work. https://t.co/hUbwdt7PII