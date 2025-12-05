Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    APOPO и ANAMA запустили совместный проект при поддержке Британии

    Внешняя политика
    • 05 декабря, 2025
    • 19:59
    APOPO и ANAMA запустили совместный проект при поддержке Британии

    Международная некоммерческая организация APOPO и Агентство Азербайджана по разминированию ANAMA запустили совместный проект, направленный на повышение квалификации азербайджанских саперов.

    Как передает Report, проект финансируется посольством Великобритании в Азербайджане.

    В диппредставительстве отметили, что Великобритания стала одной из первых стран, предоставивших Азербайджану поддержку в противоминной деятельности с 2020 года.

    "Мы с гордостью запускаем новый проект с APOPO и ANAMA, целью которого является развитие навыков азербайджанских специалистов, которые продолжат спасать жизни", -говорится в сообщении посольства в соцсети Х.

    В свою очередь в APOPO отметили, что тренинги проводятся в центре подготовки собак-саперов в Камбодже.

