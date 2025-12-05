Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Пакистан отменил закупку 45 грузов СПГ из Катара и Италии

    Другие страны
    • 05 декабря, 2025
    • 19:42
    Пакистан отменил закупку 45 грузов сжиженного природного газа (СПГ), запланированных до 2027 года.

    Как передает Report, об этом сообщает Daily Pakistan Online со ссылкой на Geo News

    Согласно информации, Пакистан отказался от покупки 24 грузов СПГ из Катара и 21 груза из Италии.

    "Из Катара были отменены 24 груза, которые планировались к импорту в 2026 году, что касается Италии, то в 2026 году страна вместо запланированных 12 грузов закупит только один СПГ-груз, который прибудет в январе 2026 года",- отмечает издание.

    В 2027 году Пакистан также отменил 10 из 12 грузов, предусмотренных контрактом с итальянской компанией.

    Пакистан имеет долгосрочные соглашения о покупке СПГ с компаниями Катара и Италии. Отмена касается поставок, предусмотренных этими долгосрочными контрактами.

