В Ферганском госуниверситете открылась аудитория им. Бахтияра Вагабзаде

В рамках "Дней азербайджанского искусства и литературы" в Ферганском государственном университете открыта аудитория азербайджановедения, названная в честь народного поэта Бахтияра Вахабзаде.

Как передает казахстанское бюро Report, проект реализован Центром культуры Азербайджана имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Узбекистане.

В открытии приняли участие ректор университета Баходирджон Шермухаммедов и директор Центра культуры Акиф Марифли.

Новая аудитория станет площадкой для изучения азербайджанского языка, литературы, истории и культурных связей, а также местом проведения научных обсуждений и совместных студенческих мероприятий.

Аудитория оформлена как современное образовательное и культурное пространство: здесь представлены портрет Бахтияра Вахабзаде, государственные символы двух стран, книги по азербайджанской литературе и истории, элементы национального декоративно-прикладного искусства, а также традиционные музыкальные инструменты.