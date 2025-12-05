Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Ферганском госуниверситете открылась аудитория им. Бахтияра Вагабзаде

    Kультурная политика
    • 05 декабря, 2025
    • 19:45
    В Ферганском госуниверситете открылась аудитория им. Бахтияра Вагабзаде

    В рамках "Дней азербайджанского искусства и литературы" в Ферганском государственном университете открыта аудитория азербайджановедения, названная в честь народного поэта Бахтияра Вахабзаде.

    Как передает казахстанское бюро Report, проект реализован Центром культуры Азербайджана имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Узбекистане.

    В открытии приняли участие ректор университета Баходирджон Шермухаммедов и директор Центра культуры Акиф Марифли.

    Новая аудитория станет площадкой для изучения азербайджанского языка, литературы, истории и культурных связей, а также местом проведения научных обсуждений и совместных студенческих мероприятий.

    Аудитория оформлена как современное образовательное и культурное пространство: здесь представлены портрет Бахтияра Вахабзаде, государственные символы двух стран, книги по азербайджанской литературе и истории, элементы национального декоративно-прикладного искусства, а также традиционные музыкальные инструменты.

