BMT-nin Bakı nümayəndəliyi Azərbaycan xalqını təbrik edib
Xarici siyasət
- 31 dekabr, 2025
- 09:28
BMT-nin Bakı nümayəndəliyi Azərbaycanı 31 dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report"un xəbər verdiyi kimi, müvafiq təbrik təşkilatın "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yerləşdirilib.
"BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyi Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə səmimi təbriklərini ifadə edir! Qarşıdan gələn ildə sülh, rifah və yeni ümidlər arzulayırıq", - BMT-nin yazısında deyilir.
