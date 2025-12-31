İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Xarici siyasət
    • 31 dekabr, 2025
    • 09:28
    BMT-nin Bakı nümayəndəliyi Azərbaycan xalqını təbrik edib

    BMT-nin Bakı nümayəndəliyi Azərbaycanı 31 dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report"un xəbər verdiyi kimi, müvafiq təbrik təşkilatın "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yerləşdirilib.

    "BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyi Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə səmimi təbriklərini ifadə edir! Qarşıdan gələn ildə sülh, rifah və yeni ümidlər arzulayırıq", - BMT-nin yazısında deyilir.

    BMT Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü
