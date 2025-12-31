Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Представительство ООН в Баку поздравило азербайджанский народ

    Внешняя политика
    • 31 декабря, 2025
    • 09:20
    Представительство ООН в Баку поздравило азербайджанский народ

    Представительство ООН в Баку поздравило Азербайджан в связи с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира.

    Как передает Report, соответствующее поздравление размещено на странице организации в соцсети Х.

    "Представительство ООН в Азербайджане выражает теплые поздравления по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года! Желаем мира, процветания и новой надежды в наступающем году", - говорится в публикации ООН.

    ООН День солидарности азербайджанцев мира Азербайджан
    BMT-nin Bakı nümayəndəliyi Azərbaycan xalqını təbrik edib
    UN Office in Baku congratulates Azerbaijani people

    Последние новости

    09:56

    В Египте археологи нашли древнеримские мастерские и кладбище

    Это интересно
    09:49

    В Турции за пропаганду ИГИЛ задержаны 28 человек

    В регионе
    09:31

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (31.12.2025)

    Финансы
    09:31

    В Краснодарском крае задержали 19 поездов из-за непогоды

    В регионе
    09:22

    Котировки азербайджанской нефти слегка повысились

    Энергетика
    09:20

    Представительство ООН в Баку поздравило азербайджанский народ

    Внешняя политика
    09:19
    Видео

    Посол: Дружба и братские отношения между Азербайджаном и Израилем всегда будут крепкими

    Внешняя политика
    08:58

    Исследование: Магний повышает эффективность иммунотерапии при раке

    Здоровье
    08:40

    Таиланд заявил о передаче Камбодже 18 военнопленных

    Другие страны
    Лента новостей