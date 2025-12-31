Представительство ООН в Баку поздравило азербайджанский народ
Внешняя политика
- 31 декабря, 2025
- 09:20
Представительство ООН в Баку поздравило Азербайджан в связи с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира.
Как передает Report, соответствующее поздравление размещено на странице организации в соцсети Х.
"Представительство ООН в Азербайджане выражает теплые поздравления по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года! Желаем мира, процветания и новой надежды в наступающем году", - говорится в публикации ООН.
✨ The @UNinAzerbaijan extends warm congratulations on the Day of Solidarity of World Azerbaijanis and the New Year! ✨— UN in Azerbaijan (@UNinAzerbaijan) December 31, 2025
Wishing everyone peace, prosperity, and renewed hope in the year ahead. 🎉 pic.twitter.com/zW7aaogay8
