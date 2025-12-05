İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Biznes
    • 05 dekabr, 2025
    • 13:53
    Azərbaycan və Tatarıstan əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib

    Azərbaycan və Tatarıstan (Rusiya) arasında əməkdaşlığın inkişafı müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    "Tatarıstanın Baş nazirinin müavini, sənaye və ticarət naziri cənab Oleq Korobçenkonun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini ölkəmizdə qarşılamaqdan məmnun olduq. Ticarət, sənaye, energetika, rəqəmsallaşma, turizm, KOB və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı istiqamətində perspektivləri müzakirə etdik, birgə sənaye zonasının yaradılması çərçivəsində görülən işlər, nəqliyyat vasitələrinin istehsalı layihəsi üzrə əldə edilən nəticələr və digər həyata keçirilən təşəbbüsləri dəyərləndirdik", - deyə o qeyd edib.

    Микаил Джаббаров обсудил с вице-премьером Татарстана экономическое сотрудничество

