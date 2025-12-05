Azərbaycan və Tatarıstan əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib
Biznes
- 05 dekabr, 2025
- 13:53
Azərbaycan və Tatarıstan (Rusiya) arasında əməkdaşlığın inkişafı müzakirə edilib.
"Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.
"Tatarıstanın Baş nazirinin müavini, sənaye və ticarət naziri cənab Oleq Korobçenkonun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini ölkəmizdə qarşılamaqdan məmnun olduq. Ticarət, sənaye, energetika, rəqəmsallaşma, turizm, KOB və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı istiqamətində perspektivləri müzakirə etdik, birgə sənaye zonasının yaradılması çərçivəsində görülən işlər, nəqliyyat vasitələrinin istehsalı layihəsi üzrə əldə edilən nəticələr və digər həyata keçirilən təşəbbüsləri dəyərləndirdik", - deyə o qeyd edib.
Son xəbərlər
14:23
Lökbatanda yaşayış binasında 4 nəfərin ölümü ilə nəticələnən yanğınla bağlı cinayət işi başlanıb - YENİLƏNİB-5Hadisə
14:21
Azərbaycan Çinlə bank sektorunda insan resurslarının idarə edilməsini müzakirə edibMaliyyə
14:20
Azərbaycana yükləri avtomobildən dəmir yollarına keçirmək üçün quru limanlarını inkişafı təklif olunubİnfrastruktur
14:13
Hikmət Hacıyev NATO nümayəndəsi ilə görüşübHərbi
14:05
ADY-nin dekarbonizasiyası üzrə hərtərəfli ilkin hesabat hazırlanırİnfrastruktur
13:57
Foto
Şuşada Ekoloji məsələlər üzrə İşçi qrupunun iclası keçirilib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:55
ETX: "Cloudflare" xidmətindən istifadə edən bir çox veb resurslarında müvəqqəti dayanma baş veribİKT
13:53
Foto
Azərbaycan və Tatarıstan əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edibBiznes
13:53