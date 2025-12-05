Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    • 05 декабря, 2025
    • 14:12
    Микаил Джаббаров обсудил с вице-премьером Татарстана экономическое сотрудничество

    Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил с вице-премьером и министром промышленности Татарстана (Россия) Олегом Коробченко вопросы экономического сотрудничества.

    Как передает Report, об этом азербайджанский министр написал на своей странице в "Х".

    "В ходе встречи мы обсудили перспективы углубления сотрудничества в широком спектре сфер, включая торговлю, промышленность, энергетику, цифровизацию, туризм и развитие малого и среднего бизнеса", - написал Джаббаров.

    Минэкономики также отметил, что стороны рассмотрели прогресс в создании совместной промышленной зоны, обсудили развитие проекта по производству автомобилей, а также обсудили другие экономические инициативы.

