Микаил Джаббаров обсудил с вице-премьером Татарстана экономическое сотрудничество

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил с вице-премьером и министром промышленности Татарстана (Россия) Олегом Коробченко вопросы экономического сотрудничества.

Как передает Report, об этом азербайджанский министр написал на своей странице в "Х".

"В ходе встречи мы обсудили перспективы углубления сотрудничества в широком спектре сфер, включая торговлю, промышленность, энергетику, цифровизацию, туризм и развитие малого и среднего бизнеса", - написал Джаббаров.

Минэкономики также отметил, что стороны рассмотрели прогресс в создании совместной промышленной зоны, обсудили развитие проекта по производству автомобилей, а также обсудили другие экономические инициативы.