Грузия увеличила расходы на импорт сыра и творога из Азербайджана почти в 6 раз
Бизнес
- 06 декабря, 2025
- 16:58
Грузия в январе-октябре текущего года импортировала из Азербайджана сыр и творог на сумму $343,2 тыс., что в 5,7 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу статистики Грузии.
За 10 месяцев Грузия импортировала из-за рубежа сыр и творог на сумму $33,1 млн, что на 28% больше показателя годичной давности.
За отчетный период Грузия импортировала из Германии сыр и творог на сумму $5,62 млн, из Турции - на сумму $4,8 млн, из России - на 3,86 млн, из Польши - на сумму $3,54 млн, из Италии - на $3,28 млн.
В 2024 году Грузия импортировала из зарубежных стран сыр и творог на сумму $32,76 млн, из них $120 тыс. пришлось на долю Азербайджана.
