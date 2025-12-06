Грузия увеличила расходы на импорт сыра и творога из Азербайджана почти в 6 раз

Грузия в январе-октябре текущего года импортировала из Азербайджана сыр и творог на сумму $343,2 тыс., что в 5,7 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу статистики Грузии.

За 10 месяцев Грузия импортировала из-за рубежа сыр и творог на сумму $33,1 млн, что на 28% больше показателя годичной давности.

За отчетный период Грузия импортировала из Германии сыр и творог на сумму $5,62 млн, из Турции - на сумму $4,8 млн, из России - на 3,86 млн, из Польши - на сумму $3,54 млн, из Италии - на $3,28 млн.

В 2024 году Грузия импортировала из зарубежных стран сыр и творог на сумму $32,76 млн, из них $120 тыс. пришлось на долю Азербайджана.