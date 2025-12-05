Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Азербайджан ужесточает штрафы за нарушение неприкосновенности культурных ценностей

    Kультурная политика
    • 05 декабря, 2025
    • 12:28
    Азербайджан ужесточает штрафы за нарушение неприкосновенности культурных ценностей

    В Азербайджане планируется ужесточить административные наказания за нарушение неприкосновенности культурных ценностей и проведение работ без согласования с уполномоченными органами.

    Как передает Report, соответствующие изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях и обсуждались на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике, государственному строительству и культуре.

    Согласно проекту поправок, физические лица будут оштрафованы на 3 тыс. манатов, должностные лица - на 6 тыс. манатов, юридические - на 20 тыс. манатов за перемещение объектов, внесенных в список охраны культурных ценностей, без согласования с компетентным органом, а также за любые действия, нарушающие их неприкосновенность или создающие подобную угрозу.

    Речь идет о несанкционированных строительных, монтажных, реставрационных, реконструкционных, консервационных работах и мероприятиях по благоустройству.

    Для сравнения, ранее штрафы составляли: для физических лиц - 1,5 тыс. манатов, для должностных - 3 тыс., для юридических - 10 тыс. манатов.

    Азербайджан культурное наследие Милли Меджлис штрафы административное нарушение
    Mədəni sərvətlərin razılaşdırılmadan toxunulmazlığını pozanlar barədə cəzalar sərtləşdirilir
    Elvis

    Последние новости

    12:42

    Госминистр по вопросам обороны Великобритании находится в Армении

    В регионе
    12:39

    Ильхам Алиев: Верим, что миролюбивые члены ОЗА вернутся на земли своих предков

    Внутренняя политика
    12:38

    Министр: Укрепление тюркского мира — один из приоритетов Азербайджана

    Внешняя политика
    12:36

    UKMTO: У берегов Йемена судно подверглось атаке

    Другие страны
    12:35

    Азербайджану предложено развивать сухие порты для перевода грузов с автодорог на железную дорогу

    Инфраструктура
    12:31
    Фото
    Видео

    В Нахчыване началось строительство ж/д станции на границе с Арменией

    Инфраструктура
    12:30

    В Израиле планируют увеличить оборонный бюджет до $35 млрд

    Другие страны
    12:28

    Азербайджан ужесточает штрафы за нарушение неприкосновенности культурных ценностей

    Kультурная политика
    12:27

    В Азербайджане введут штрафы за сокрытие найденных историко-культурных ценностей

    Kультурная политика
    Лента новостей