Азербайджан ужесточает штрафы за нарушение неприкосновенности культурных ценностей

В Азербайджане планируется ужесточить административные наказания за нарушение неприкосновенности культурных ценностей и проведение работ без согласования с уполномоченными органами.

Как передает Report, соответствующие изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях и обсуждались на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике, государственному строительству и культуре.

Согласно проекту поправок, физические лица будут оштрафованы на 3 тыс. манатов, должностные лица - на 6 тыс. манатов, юридические - на 20 тыс. манатов за перемещение объектов, внесенных в список охраны культурных ценностей, без согласования с компетентным органом, а также за любые действия, нарушающие их неприкосновенность или создающие подобную угрозу.

Речь идет о несанкционированных строительных, монтажных, реставрационных, реконструкционных, консервационных работах и мероприятиях по благоустройству.

Для сравнения, ранее штрафы составляли: для физических лиц - 1,5 тыс. манатов, для должностных - 3 тыс., для юридических - 10 тыс. манатов.