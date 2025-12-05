UKMTO: У берегов Йемена судно подверглось атаке

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил об атаке на судно Bobik к западу от побережья Йемена.

Как передает Report, об этом сообщил UKMTO в соцсети Х.

"Капитан сообщил, что судно атаковано 15 лодками в 14 морских милях к западу от Йемена. Он сообщил, что группа безопасности отбила атаку. Первая атака была от примерно 15 небольших судов по 3–4 человека на каждом; вторая - от 2-х лодок по 2–3 человека. Экипаж и судно в безопасности, продолжают движение к следующему порту. Капитан не смог определить, какое оружие применяли атакующие", - сказано в сообщении.