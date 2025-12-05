Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Ильхам Алиев: Верим, что миролюбивые члены ОЗА вернутся на земли своих предков

    Внутренняя политика
    • 05 декабря, 2025
    • 12:39
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что верит в возвращение членов Общины Западного Азербайджана на земли своих предков.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам III Международной конференции на тему "Культурное наследие и право на возвращение: Восстановление культурного наследия азербайджанцев, изгнанных из Армении, как путь к справедливости, примирению и миру".

    "Встреча Азербайджана и Армении 8 августа 2025 года в Вашингтоне при посредничестве Соединенных Штатов Америки, подписание Совместной декларации и парафирование проекта мирного соглашения вселяют надежду и веру в обеспечение будущего сосуществования двух народов.

    Верим, что миролюбивые члены Общины Западного Азербайджана вернутся на земли своих предков и между нашими народами установятся добрососедские отношения", - говорится в обращении главы государства.

