В Израиле планируют увеличить оборонный бюджет до $35 млрд
- 05 декабря, 2025
- 12:30
Офис министра обороны Израиля сообщил в пятницу, что оборонный бюджет страны на 2026 год предполагается установить на уровне 112 млрд шекелей (около $35 млрд), вместо 90 млрд (около $28 млрд), заложенных в первоначальном варианте.
Как передает Report, об этом сообщает газета The Jerusalem Post.
Газета сообщает, что министр обороны страны Исраэль Кац и министр финансов Бецалель Смотрич согласовали рамки оборонных расходов в тот момент, когда кабинет начал обсуждение бюджета на следующий год.
Кац заявил, что армия продолжит обеспечивать потребности военнослужащих и снижать нагрузку на резервистов.
"Мы продолжим решительно укреплять ЦАХАЛ, полностью удовлетворять потребности бойцов и снижать бремя резервистов - чтобы обеспечить безопасность Израиля на всех фронтах", - цитирует его издание.