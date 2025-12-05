Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    • 05 декабря, 2025
    • 12:30
    В Израиле планируют увеличить оборонный бюджет до $35 млрд

    Офис министра обороны Израиля сообщил в пятницу, что оборонный бюджет страны на 2026 год предполагается установить на уровне 112 млрд шекелей (около $35 млрд), вместо 90 млрд (около $28 млрд), заложенных в первоначальном варианте.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

    Газета сообщает, что министр обороны страны Исраэль Кац и министр финансов Бецалель Смотрич согласовали рамки оборонных расходов в тот момент, когда кабинет начал обсуждение бюджета на следующий год.

    Кац заявил, что армия продолжит обеспечивать потребности военнослужащих и снижать нагрузку на резервистов.

    "Мы продолжим решительно укреплять ЦАХАЛ, полностью удовлетворять потребности бойцов и снижать бремя резервистов - чтобы обеспечить безопасность Израиля на всех фронтах", - цитирует его издание.

