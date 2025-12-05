В Израиле планируют увеличить оборонный бюджет до $35 млрд

Офис министра обороны Израиля сообщил в пятницу, что оборонный бюджет страны на 2026 год предполагается установить на уровне 112 млрд шекелей (около $35 млрд), вместо 90 млрд (около $28 млрд), заложенных в первоначальном варианте.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Газета сообщает, что министр обороны страны Исраэль Кац и министр финансов Бецалель Смотрич согласовали рамки оборонных расходов в тот момент, когда кабинет начал обсуждение бюджета на следующий год.

Кац заявил, что армия продолжит обеспечивать потребности военнослужащих и снижать нагрузку на резервистов.

"Мы продолжим решительно укреплять ЦАХАЛ, полностью удовлетворять потребности бойцов и снижать бремя резервистов - чтобы обеспечить безопасность Израиля на всех фронтах", - цитирует его издание.