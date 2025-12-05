İsrail hərbi büdcəsini 35 milyard dollara qədər artıracaq
Digər ölkələr
- 05 dekabr, 2025
- 13:09
İsrailin hərbi büdcəsinin 112 milyard şekel (35 mlrd. dollar) müəyyən edilməsi nəzərdə tutulur.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Jerusalem Post" qəzeti bildirib.
Məlumata görə, 2026-cı il üçün hərbi büdcəsində bu rəqəmin 90 milyard şekel (təqribən 28 mlrd. dollar) nəzərdə tutulurdu.
Növbəti il üçün büdcə müzakirəsi zamanı müdafiə naziri İsrael Kats və maliyyə naziri Batsalel Smotriç büdcə çərçivəsində müdafiə xərclərini müzakirə ediblər.
İ.Kats bildirib ki, ordu hərbiçilərin ehtiyacını ödəməyə və onların yükünü azaltmağa davam edəcək.
"Biz təhlükəsizliyimizi təmin etmək üçün İsrail ordusunu gücləndirməyə, hərbçilərin ehtiyaclarını tam təmin etməyə və onların yükünü azaltmağa davam edəcəyik", - nəşr yazıb.
Son xəbərlər
13:50
Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasına könüllülərin qeydiyyatı başlayıbDaxili siyasət
13:46
Foto
Bakıda Azərbaycan-Gürcüstan Media Forumu keçirilib - YENİLƏNİBMedia
13:43
Vüqar Kərimov: Azad edilmiş ərazilərdə 132 hektar yeni yaşıllıq sahəsi salınıbEkologiya
13:41
Arif Əsədov: "Azərbaycan Kubokunun 1/4 finalına gözlənilən komandalar yüksəldi"Futbol
13:39
Nazir müavini: Azad edilmiş ərazilərdə meteoroloji vəziyyətin öyrənilməsi məqsədilə stansiyalar yaradılırEkologiya
13:34
Foto
Video
Qubada sərnişin avtobusu ilə yük maşını toqquşub, bir nəfər ölübHadisə
13:34
Foto
Orta Dəhlizlə bağlı mövcud tarif dərəcələrinin davam etdirilməsi müzakirə olunubİnfrastruktur
13:33
Nadia Boyadjieva: Azərbaycanın milli mədəni irsinin bərpasını tələb etməsi beynəlxalq hüquqa tam uyğundurXarici siyasət
13:28