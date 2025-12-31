Türkiyədə İŞİD terror təşkilatının təbliğatını aparan 28 nəfər saxlanılıb
- 31 dekabr, 2025
- 09:44
Türkiyənin İstanbul şəhərində İŞİD terror qruplaşmasına qarşı növbəti əməliyyat keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.
Bildirilib ki, əməliyyat nəticəsində sosial mediada terror təşkilatının təbliğatını apardığı müəyyən edilən 28 nəfər, eləcə də təşkilat daxilində fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı əsaslı şübhələr çəkən bir nəfər saxlanılıb.
