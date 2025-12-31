Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 31 декабря, 2025
    • 09:49
    В Турции за пропаганду ИГИЛ задержаны 28 человек

    В Стамбуле проведена очередная операция против террористической группировки ИГИЛ.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

    Сообщается, что в результате операции задержаны 28 человек, которые, как было установлено, вели пропаганду террористической организации в социальных сетях, а также один человек, в отношении которого имелись обоснованные подозрения в деятельности внутри организации.

