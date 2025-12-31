В Турции за пропаганду ИГИЛ задержаны 28 человек
В регионе
- 31 декабря, 2025
- 09:49
В Стамбуле проведена очередная операция против террористической группировки ИГИЛ.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.
Сообщается, что в результате операции задержаны 28 человек, которые, как было установлено, вели пропаганду террористической организации в социальных сетях, а также один человек, в отношении которого имелись обоснованные подозрения в деятельности внутри организации.
В Турции за пропаганду ИГИЛ задержаны 28 человек
