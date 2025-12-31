İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan banklarında kapitalın idarə olunmasına dair tələblər sərtləşdirilib

    Maliyyə
    • 31 dekabr, 2025
    • 09:57
    Azərbaycan banklarında kapitalın idarə olunmasına dair tələblər sərtləşdirilib

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) İdarə Heyəti 24 aprel 2020-ci il taixli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bank kapitalının və onun adekvatlığının hesablanması Qaydaları"nda dəyişikliklər edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı AMB-nin sədri Taleh Kazımov yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, tənzimləyici qurum risklərin qiymətləndirilməsində və kapitalın adekvatlığının təmin olunmasında yanaşmanı yeniləyib. Əvvəlki redaksiyada istifadə olunan "məcmu kapital" anlayışı əsas bəndlər üzrə "bank kapitalı" anlayışı ilə əvəzlənib. Bununla yanaşı, kapitalın kifayətliliyinin qiymətləndirilməsi artıq ümumi anlayışlar əsasında deyil, kapital adekvatlığı əmsalları üzrə aparılacaq.

    Belə ki, Müşahidə Şurası və İdarə Heyəti bank kapitalının bankın üzləşdiyi risklərin səviyyəsinə uyğun həcmdə, Mərkəzi Bankın müəyyən etdiyi minimum tələblərdən az olmayaraq saxlanılmasını və kapital adekvatlığı əmsallarına riayət olunmasını təmin etməlidir.

    Dəyişikliklər çərçivəsində bankların kredit, bazar, əməliyyat və digər risklərinin kapitala təsiri artıq məcmu kapitalın adekvatlığı yox, kapital adekvatlığı əmsallarına potensial təsiri prizmasından qiymətləndiriləcək. Stress-testlər və digər risk qiymətləndirmə metodları da məhz bu əmsallar üzrə aparılacaq.

    Eyni zamanda, bankların kapital planlaşdırması, gələcək kapital tələbatının müəyyən edilməsi, risklərə uyğun kapital strukturu və kapital mənbələrinin qiymətləndirilməsi proseslərində kapitalın keyfiyyəti və normativ göstəricilərə təsiri əsas meyar kimi götürüləcək.

    Banklar tərəfindən kapitalın adekvatlıq əmsalları aşağıdakı hədlərdən az olmayan səviyyədə saxlanılmalıdır:

    - Əsas I dərəcəli kapitalın adekvatlıq əmsalı – Əsas I dərəcəli kapitalın risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş aktivlərə nisbəti 4,5 % olmaqla;

    - I dərəcəli kapitalın adekvatlıq əmsalı – I dərəcəli kapitalın risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş aktivlərə nisbəti 6 % olmaqla;

    - məcmu kapitalın adekvatlıq əmsalı – məcmu kapitalın risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş aktivlərə nisbəti 8 % olmaqla.

    - Kapitalın adekvatlıq əmsallarının hesablanması zamanı istifadə edilən risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş aktivlər kredit riski, əməliyyat riski və bazar riski üzrə ölçülmüş aktivlərin cəminə bərabərdir.

    Bundan başqa, banklar müəyyən edilmiş kapitalın minimum adekvatlıq əmsalları üzrə tələbdən əlavə 2,5 % həddində konservasiya kapital buferi saxlamalıdır. Konservasiya kapital buferinin tətbiqindən sonra kapitalın adekvatlıq əmsallarının yeni hədləri aşağıdakı kimi müəyyən edilib:

    - Əsas I dərəcəli kapitalın adekvatlıq əmsalı – 7 %;

    - I dərəcəli kapitalın adekvatlıq əmsalı – 8,5 %;

    - məcmu kapitalın adekvatlıq əmsalı – 10,5 %.

    Həmçinin bank tərəfindən konservasiya kapital buferi bu Qaydaların 8-2.1-ci bəndində müəyyən edilmiş həddən aşağı düşdükdə mükafat və dividend ödənişi, o cümlədən aralıq dividend ödənişi aşağıdakı cədvəldə müəyyən edilmiş qaydada məhdudlaşdırılır:

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı kapital adekvatlılığı

    Son xəbərlər

    10:28

    Niderland səfirliyi Azərbaycan xalqını təbrik edib

    Xarici siyasət
    10:25

    ABŞ-də 5 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    10:24

    Pərviz Şahbazov: "Azərbaycan TAP vasitəsi ilə Avropaya 54 milyard m3-dən çox qaz tədarük edib"

    Energetika
    10:17

    Azərbaycanda manatla geniş pul kütləsi 9 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    10:13

    "Çelsi"nin baş məşqçisi xəstələndiyi üçün mətbuat konfransına gələ bilməyib

    Futbol
    10:05

    FHN yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına görə əhaliyə təkrar müraciət edib

    Hadisə
    10:01

    2025-ci ildə Azərbaycanın siyasi, iqtisadi və beynəlxalq gündəliyi - ANALİZ

    Daxili siyasət
    09:57

    Azərbaycan banklarında kapitalın idarə olunmasına dair tələblər sərtləşdirilib

    Maliyyə
    09:51
    Foto
    Video

    Bakıda güclü külək ağacı yüksək gərginlikli elektrik xəttinin üzərinə aşırıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti