İngiltərə klubu Premyer Liqanın 123 il əvvəlki antirekordunu təkrarlayıb
Futbol
- 31 dekabr, 2025
- 09:42
Ötən gün İngiltərə Premyer Liqasının XIX turunda "Mançester Yunayted"lə 1:1 hesablı heç-heçəyə razılaşan autsayder "Vulverhempton" 123 il əvvəlki antirekordu təkrarlayıb.
"Report" xəbər verir ki, "sarı-qaralar" bu nəticə ilə İngiltərədə mövsümün startından etibarən 19 turda qələbə qazana bilməyən ikinci komanda olub.
Sonuncu dəfə bu cür uğursuzluğu "Bolton" kollektivi (1902/1903) yaşayıb.
Qeyd edək ki, "Vulverhempton" cari mövsüm üç matçda bərabərə qalıb, 16 oyunda uduzub. Komanda 3 xalla turnir cədvəlinin axırıncı pilləsində yer alıb.
Son xəbərlər
09:51
Foto
Bakıda güclü külək ağacı yüksək gərginlikli elektrik xəttinin üzərinə aşırıbHadisə
09:44
Türkiyədə İŞİD terror təşkilatının təbliğatını aparan 28 nəfər saxlanılıbRegion
09:42
İngiltərə klubu Premyer Liqanın 123 il əvvəlki antirekordunu təkrarlayıbFutbol
09:36
Şimali Qafqaz dəmir yolunda 19 qatar saxlanılıbRegion
09:28
BMT-nin Bakı nümayəndəliyi Azərbaycan xalqını təbrik edibXarici siyasət
09:17
Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıbEnergetika
09:14
Video
Səfir: Azərbaycan və İsrail arasındakı dostluq və qardaşlıq münasibətləri daim möhkəm olacaqXarici siyasət
09:12
Afrika Millətlər Kubokunun oyununda millinin 3 qapıçısı da meydana daxil olubFutbol
09:09