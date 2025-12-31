İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İngiltərə klubu Premyer Liqanın 123 il əvvəlki antirekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    • 31 dekabr, 2025
    • 09:42
    İngiltərə klubu Premyer Liqanın 123 il əvvəlki antirekordunu təkrarlayıb

    Ötən gün İngiltərə Premyer Liqasının XIX turunda "Mançester Yunayted"lə 1:1 hesablı heç-heçəyə razılaşan autsayder "Vulverhempton" 123 il əvvəlki antirekordu təkrarlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, "sarı-qaralar" bu nəticə ilə İngiltərədə mövsümün startından etibarən 19 turda qələbə qazana bilməyən ikinci komanda olub.

    Sonuncu dəfə bu cür uğursuzluğu "Bolton" kollektivi (1902/1903) yaşayıb.

    Qeyd edək ki, "Vulverhempton" cari mövsüm üç matçda bərabərə qalıb, 16 oyunda uduzub. Komanda 3 xalla turnir cədvəlinin axırıncı pilləsində yer alıb.

