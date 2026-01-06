Fransa klubu İngiltərə Premyer Liqasından futbolçu transfer edib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Futbol
    • 06 yanvar, 2026
    • 18:19
    Fransanın "Havr" komandası İngiltərə Premyer Liqasından futbolçu transfer edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Liqa 1 təmsilçisi məlumat yayıb.

    Komanda "Sanderlend"in müdafiəçisi Timoti Pembeleni cari mövsümün sonuna kimi icarə əsasında heyətinə qatıb.

    Qeyd edək ki, 23 yaşlı futbolçu artıq bir dəfə "Havr"ın heyətində çıxış edib. O, 2024/2025 mövsümündə Fransada icarə əsasında oynayıb, 21 matçda 1 qol vurub.

    Futbol Premyer Liqa I Liqa Timoti Pembele

