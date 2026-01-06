Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan Yüksək Liqasında təxirə salınan bir oyun keçirilib
Komanda
- 06 yanvar, 2026
- 19:01
Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan Yüksək Liqasında VI turdan təxirə salınan bir oyun keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, "Murov Az Terminal"ın idman zalında baş tutan oyunda "Murov Az Terminal" "Abşeron"la qarşılaşıb.
Qarşılaşma ev sahiblərinin 2:3 (25:21, 15:25, 20:25, 29:27, 11:15) hesablı məğlubiyyəti ilə başa çatıb.
