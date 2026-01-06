İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan Yüksək Liqasında təxirə salınan bir oyun keçirilib

    Komanda
    • 06 yanvar, 2026
    • 19:01
    Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan Yüksək Liqasında təxirə salınan bir oyun keçirilib

    Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan Yüksək Liqasında VI turdan təxirə salınan bir oyun keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, "Murov Az Terminal"ın idman zalında baş tutan oyunda "Murov Az Terminal" "Abşeron"la qarşılaşıb.

    Qarşılaşma ev sahiblərinin 2:3 (25:21, 15:25, 20:25, 29:27, 11:15) hesablı məğlubiyyəti ilə başa çatıb.

    Voleybol Yüksək Liqa qadınlar
    В Высшей лиге по волейболу среди женских команд состоялась отложенная игра VI тура

    Son xəbərlər

    19:27

    Bakı metrosunda NFC ilə ödənişlərin payı 24 %-ə yaxınlaşıb

    İnfrastruktur
    19:23

    Yelisey sarayında "İstəklilər koalisiyası"nın görüşü başlayıb

    Digər ölkələr
    19:22

    Suriyada toqquşmada dörd nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    19:05

    İsrail ordusu Livana zərbə endirib

    Digər ölkələr
    19:01

    Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan Yüksək Liqasında təxirə salınan bir oyun keçirilib

    Komanda
    18:52

    Aİ ilə MERCOSUR arasında sərbəst ticarət sazişinin gələcəyi qeyri-müəyyəndir

    Digər ölkələr
    18:43
    Foto

    Xaraba Gilan ərazisində abidələrin qorunması zamanı görüləcək işlər müəyyənləşdirilib

    Mədəniyyət
    18:26
    Foto

    Hakan Fidan Parisdə suriyalı həmkarı ilə görüşüb

    Region
    18:25

    Aqrar Sığorta Fondu ötən ilki sığorta ödənişlərinin həcmini açıqlayıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti