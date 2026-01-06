В Высшей лиге по волейболу среди женских команд состоялась отложенная игра VI тура
Командные
- 06 января, 2026
- 19:14
В Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди женских команд состоялась ранее отложенная игра VI тура.
Как сообщает Report, в спортивном зале "Муров Аз Терминал" прошла встреча между "Муров Аз Терминалом" и "Абшероном".
Матч завершился победой гостей со счетом 3:2.
