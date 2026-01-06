В Высшей лиге по волейболу среди женских команд состоялась отложенная игра VI тура Командные

В Елисейском дворце началась встреча "коалиции желающих" Другие страны

При столкновении СДС и правительственных сил в Алеппо погибли четыре человека Другие страны

Армия Израиля заявила об ударе по боевикам "Хезболлах" в Ливане Другие страны

Фото Хакан Фидан встретился в Париже с сирийским коллегой В регионе

Объем выплат Фонда аграрного страхования увеличился в 2025 году на 43% Финансы

AYNA: Регулярный маршрут №525 пополнится еще 10 автобусами Инфраструктура

Будущее соглашения ЕС с MERCOSUR по свободной торговле остается туманным Другие страны