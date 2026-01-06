Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Высшей лиге по волейболу среди женских команд состоялась отложенная игра VI тура

    Командные
    • 06 января, 2026
    • 19:14
    В Высшей лиге по волейболу среди женских команд состоялась отложенная игра VI тура

    В Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди женских команд состоялась ранее отложенная игра VI тура.

    Как сообщает Report, в спортивном зале "Муров Аз Терминал" прошла встреча между "Муров Аз Терминалом" и "Абшероном".

    Матч завершился победой гостей со счетом 3:2.

    Высшая лига Азербайджана отложенная игра "Муров Аз Терминал"
    Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan Yüksək Liqasında təxirə salınan bir oyun keçirilib

    Последние новости

    19:14

    В Высшей лиге по волейболу среди женских команд состоялась отложенная игра VI тура

    Командные
    19:08

    В Елисейском дворце началась встреча "коалиции желающих"

    Другие страны
    19:08

    При столкновении СДС и правительственных сил в Алеппо погибли четыре человека

    Другие страны
    18:55

    Армия Израиля заявила об ударе по боевикам "Хезболлах" в Ливане

    Другие страны
    18:47
    Фото

    Хакан Фидан встретился в Париже с сирийским коллегой

    В регионе
    18:37

    Объем выплат Фонда аграрного страхования увеличился в 2025 году на 43%

    Финансы
    18:35

    AYNA: Регулярный маршрут №525 пополнится еще 10 автобусами

    Инфраструктура
    18:29

    Будущее соглашения ЕС с MERCOSUR по свободной торговле остается туманным

    Другие страны
    18:14
    Фото

    Зеленский прокомментировал итоги встречи с Макроном

    Другие страны
    Лента новостей