Bakıda güclü külək ağacı yüksək gərginlikli elektrik xəttinin üzərinə aşırıb
Hadisə
- 31 dekabr, 2025
- 09:51
Gecədən başlayan güclü külək Bakı və ətraf ərazilərdə ciddi fəsadlara yol açıb.
"Report" xəbər verir ki, paytaxtın Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsi, Əhməd Qasımov küçəsində qırılan iri gövdəli ağac yüksək gərginlikli elektrik xəttinin üzərinə aşıb.
Hadisə nəticəsində yaxınlıqdakı evlərə və bir avtomobilə ziyan dəyib.
Qırılmış ağac küçədə sakinlərin hərəkətinə mane olub. Hadisə nəticəsində ətrafda olan evlər işıqsız qalıb.
