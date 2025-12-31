İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 31 dekabr, 2025
    • 09:51
    Bakıda güclü külək ağacı yüksək gərginlikli elektrik xəttinin üzərinə aşırıb

    Gecədən başlayan güclü külək Bakı və ətraf ərazilərdə ciddi fəsadlara yol açıb.

    "Report" xəbər verir ki, paytaxtın Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsi, Əhməd Qasımov küçəsində qırılan iri gövdəli ağac yüksək gərginlikli elektrik xəttinin üzərinə aşıb.

    Hadisə nəticəsində yaxınlıqdakı evlərə və bir avtomobilə ziyan dəyib.

    Qırılmış ağac küçədə sakinlərin hərəkətinə mane olub. Hadisə nəticəsində ətrafda olan evlər işıqsız qalıb.

    Сильный ветер в Баку повалил дерево на высоковольтную ЛЭП

