    Сильный ветер в Баку повалил дерево на высоковольтную ЛЭП

    Происшествия
    • 31 декабря, 2025
    • 10:16
    Сильный ветер в Баку повалил дерево на высоковольтную ЛЭП

    Сильный ветер, начавшийся с ночи, вызвал серьезные последствия в Баку и прилегающих территориях.

    Как сообщает Report, на улице Ахмеда Гасымова в поселке Баладжары Бинагадинского района столицы ветер повалил крупноствольное дерево на высоковольтную линию электропередачи.

    В результате происшествия окружающие дома остались без электричества.

    Кроме того, из-за падения дерева было повреждено близлежащее здание и один автомобиль.

