Сильный ветер в Баку повалил дерево на высоковольтную ЛЭП
Происшествия
- 31 декабря, 2025
- 10:16
Сильный ветер, начавшийся с ночи, вызвал серьезные последствия в Баку и прилегающих территориях.
Как сообщает Report, на улице Ахмеда Гасымова в поселке Баладжары Бинагадинского района столицы ветер повалил крупноствольное дерево на высоковольтную линию электропередачи.
В результате происшествия окружающие дома остались без электричества.
Кроме того, из-за падения дерева было повреждено близлежащее здание и один автомобиль.
