Сильный ветер в Баку повалил дерево на высоковольтную ЛЭП

Сильный ветер, начавшийся с ночи, вызвал серьезные последствия в Баку и прилегающих территориях.

Как сообщает Report, на улице Ахмеда Гасымова в поселке Баладжары Бинагадинского района столицы ветер повалил крупноствольное дерево на высоковольтную линию электропередачи.

В результате происшествия окружающие дома остались без электричества.

Кроме того, из-за падения дерева было повреждено близлежащее здание и один автомобиль.