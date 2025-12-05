Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Министр: Укрепление тюркского мира — один из приоритетов Азербайджана

    Внешняя политика
    • 05 декабря, 2025
    • 12:38
    Укрепление тюркского мира является одним из приоритетов Азербайджана, который продолжит вносить вклад в развитие связей в рамках ОТГ.

    Как передает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев на первом заседании министров труда, занятости и социальной защиты стран ОТГ в Баку.

    Министр отметил, что Организация тюркских государств уже приобрела особую роль на мировой арене, а политические, экономические, социальные и культурные связи между странами-участницами продолжают углубляться.

    "Это заседание является историческим событием, направленным на реализацию важных целей в сфере социального развития наших стран. Укрепление тюркского мира и расширение этих связей - один из приоритетов Азербайджана. Наша страна всегда вносила свой вклад в сплочение тюркского пространства и впредь останется верна идеалам единства", - отметил министр.

    Nazir: Türk dünyasının gücləndirilməsi Azərbaycanın prioritetlərindəndir
    Minister: Strengthening Turkic world is one of key priorities for Azerbaijan
