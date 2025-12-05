İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Nazir: Türk dünyasının gücləndirilməsi Azərbaycanın prioritetlərindəndir

    Xarici siyasət
    • 05 dekabr, 2025
    • 11:39
    Nazir: Türk dünyasının gücləndirilməsi Azərbaycanın prioritetlərindəndir

    Türk dünyasının gücləndirilməsi Azərbaycanın prioritetlərindən biridir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev Bakıda keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) əmək, məşğulluq və sosial müdafiə nazirlərinin birinci iclasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, TDT artıq dünya miqyasında xüsusi rola malikdir, üzv ölkələr arasında siyasi, iqtisadi, sosial, habelə türk irsi və mədəni əlaqələr daha da dərinləşir:

    "Bugünkü iclasımız da ölkələrimizdə sosial inkişaf naminə mühüm məqsədlərin reallaşmasına xidmət edən tarixi hadisədir. Bu əlaqələrin genişləndirilməsi, Türk dünyasının gücləndirilməsi Azərbaycanın prioritetlərindən biridir. Azərbaycan hər zaman Türk dünyasının sıx birləşməsinə öz töhfəsini verib və bundan sonra da birlik amallarına sadiq qalacaq".

    türk dünyası TDT Anar Əliyev
    Minister: Strengthening Turkic world is one of key priorities for Azerbaijan

    Son xəbərlər

    12:24

    Dekabrın 6-da gözlənilən hava şəraiti

    Digər
    12:24

    XIX əsrə aid Qarabəy karvansarayının fasadındakı reklamlar sökülüb

    Mədəniyyət siyasəti
    12:23

    Balakişi Qasımov yenidən Azərbaycan Qılıncoynatma Federasiyasının prezidenti seçilib

    Fərdi
    12:21

    UEFA Çempionlar Liqası: "Ayaks"ın Bakıya səfər planı bəlli olub

    Futbol
    12:17

    Emin Əmrullayev: Gürcüstanın ali məktəbləri ilə tələbə mübadiləsi proqramlarını genişləndirmək istəyirik

    Elm və təhsil
    12:15

    İoane Şaişmelaşvili: BBC Azərbaycan haqqında qeyri-dəqiq məlumatlar yayımlayır

    Media
    12:15
    Foto

    Nazir müavini: "Torpaq müsabiqələrinin keçirilməsi planlaşdırılır"

    ASK
    12:13
    Foto

    Cəbrayılın Horovlu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    12:12

    ADB Azərbaycan dəmir yollarının dekarbonizasiyası üzrə strateji layihəyə başlayıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti