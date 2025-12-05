Иоанэ Шаишмелашвили: Фейковые кампании в СМИ приобретают все больший размах

Дезинформация и фейковые кампании в СМИ приобретают все больший размах и затрагивают ключевые темы как в Грузии, так и в Азербайджане.

Как передает Report, об этом на азербайджано-грузинском медиафоруме заявил ведущий программы Eurocracy - Former Europe Иоанэ Шаишмелашвили.

Он отметил, что масштабы дезинформации постоянно растут: "Мы сталкивались с фейковыми кампаниями по самым важным вопросам - парламентские и местные выборы, ключевые региональные процессы, а также двусторонние отношения с Азербайджаном и другими странами региона".

По словам Шаишмелашвили, если раньше ложные сведения распространялись через печатные СМИ или малозначимых экспертов, то сегодня дезинформация активно тиражируется медиа, придавая ей видимость достоверности. "Когда радикализация и дезинформация вытесняют реальное информирование, это превращается в национальный вызов", - подчеркнул он.

Он добавил, что аналогичные тенденции наблюдаются и в Азербайджане, а тесная взаимосвязь интересов двух стран делает профессиональный обмен между журналистами особенно актуальным.

"Пока медиа не смогут эффективно контролировать эти процессы и общество не будет получать достоверную информацию, масштабы проблемы будут только нарастать. Поэтому совместная работа и сотрудничество между Грузией и Азербайджаном крайне важны", - заключил Шаишмелашвили.