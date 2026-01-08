В ряде регионов Азербайджана завтра выпадет снег
- 08 января, 2026
- 13:54
9 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Ночью и утром на отдельных территориях прогнозируется туман. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер, который вечером сменится умеренным северо-западным.
Температура воздуха ночью составит 3-6, днем - 10-15° тепла. Атмосферное давление понизится с 759 до 750 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-90, днем - 60-70%.
В районах Азербайджана, начиная с горных районов, местами возможны переменные осадки, в горах выпадет снег. Местами будет наблюдаться туман, ветер западный с порывами днем.
Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем - 11-16° тепла, в горах ночью 0-5, днем - 7-12° мороза.