    В ряде регионов Азербайджана завтра выпадет снег

    Экология
    • 08 января, 2026
    • 13:54
    В ряде регионов Азербайджана завтра выпадет снег

    9 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    Ночью и утром на отдельных территориях прогнозируется туман. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер, который вечером сменится умеренным северо-западным.

    Температура воздуха ночью составит 3-6, днем - 10-15° тепла. Атмосферное давление понизится с 759 до 750 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-90, днем - 60-70%.

    В районах Азербайджана, начиная с горных районов, местами возможны переменные осадки, в горах выпадет снег. Местами будет наблюдаться туман, ветер западный с порывами днем.

    Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем - 11-16° тепла, в горах ночью 0-5, днем - 7-12° мороза.

    прогноз погоды снег туман Азербайджан
    Sabah bəzi yerlərə intensiv qar yağacaq - PROQNOZ

