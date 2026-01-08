Президент изменил порядок управления государственными кредитными организациями

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в указ от 7 августа 2009 года "О порядке участия государства в управлении банками и небанковскими кредитными организациями, в уставном капитале которых имеются акции, принадлежащие государству".

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.

Согласно документу, решение о реорганизации и ликвидации кредитных организаций, находящихся в государственной собственности, в Азербайджане будет приниматься непосредственно президентом страны.

Кроме того, Министерство экономики на основании предложений Министерства финансов должно будет согласовывать с президентом вопросы утверждения устава таких кредитных организаций, а также определения размера их уставного капитала.