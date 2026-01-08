Сирия начала военную операцию против СДС в Алеппо

Сирийская армия объявила о начале военной операции против СДС (Сирийские демократические силы) в Алеппо.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SANA.

Согласно информации, также введен комендантский час с 13:30 до дальнейшего уведомления в районах Шейх Максуд, Ашрафие и Бани Зейд в Алеппо.

Гражданских лиц призвали держаться подальше от всех позиций СДС, которые объявлены легитимными целями армии.

Напомним, что обстановка в северной столице Сирии обострилась 6 января, когда СДС с помощью беспилотников атаковали позиции правительственных сил. В результате обстрелов 5 человек погибло, более 30 получили ранения.

Госучреждения в центре города прекратили свою работу, а школы и университеты приостановили занятия. Полеты также были приостановлены в международном аэропорту Алеппо.