    Другие страны
    • 08 января, 2026
    • 13:24
    Сирия начала военную операцию против СДС в Алеппо

    Сирийская армия объявила о начале военной операции против СДС (Сирийские демократические силы) в Алеппо.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на SANA.

    Согласно информации, также введен комендантский час с 13:30 до дальнейшего уведомления в районах Шейх Максуд, Ашрафие и Бани Зейд в Алеппо.

    Гражданских лиц призвали держаться подальше от всех позиций СДС, которые объявлены легитимными целями армии.

    Напомним, что обстановка в северной столице Сирии обострилась 6 января, когда СДС с помощью беспилотников атаковали позиции правительственных сил. В результате обстрелов 5 человек погибло, более 30 получили ранения.

    Госучреждения в центре города прекратили свою работу, а школы и университеты приостановили занятия. Полеты также были приостановлены в международном аэропорту Алеппо.

    Сирия алеппо СДС комендансткий час военная операция
    Suriya ordusu "SDQ"yə qarşı hərbi əməliyyata başlayıb

    Сирия начала военную операцию против СДС в Алеппо

