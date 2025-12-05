İoane Şaişmelaşvili: KİV-də saxta kampaniyalar daha böyük miqyas alır
Xarici siyasət
- 05 dekabr, 2025
- 12:05
Dezinformasiya və KİV-də saxta kampaniyalar daha böyük miqyas alır - həm Gürcüstan, həm də Azərbaycanda əsas mövzulara təsir edir.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Eurocracy - Former Europe" proqramının aparıcısı İoane Şaişmelaşvili Bakıda keçirilən Azərbaycan-Gürcüstan Media Forumunda bildirib.
O qeyd edib ki, dezinformasiyanın miqyası daim artır: "Biz ən vacib məsələlər - parlament və yerli seçkilər, əsas regional proseslər, həmçinin Azərbaycan və regionun digər ölkələri ilə ikitərəfli münasibətlər ilə bağlı saxta kampaniyalarla üzləşirdik".
