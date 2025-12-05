İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İoane Şaişmelaşvili: KİV-də saxta kampaniyalar daha böyük miqyas alır

    Xarici siyasət
    • 05 dekabr, 2025
    • 12:05
    İoane Şaişmelaşvili: KİV-də saxta kampaniyalar daha böyük miqyas alır

    Dezinformasiya və KİV-də saxta kampaniyalar daha böyük miqyas alır - həm Gürcüstan, həm də Azərbaycanda əsas mövzulara təsir edir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Eurocracy - Former Europe" proqramının aparıcısı İoane Şaişmelaşvili Bakıda keçirilən Azərbaycan-Gürcüstan Media Forumunda bildirib.

    O qeyd edib ki, dezinformasiyanın miqyası daim artır: "Biz ən vacib məsələlər - parlament və yerli seçkilər, əsas regional proseslər, həmçinin Azərbaycan və regionun digər ölkələri ilə ikitərəfli münasibətlər ilə bağlı saxta kampaniyalarla üzləşirdik".

    Məlumat yenilənir

    dezinformasiya KİV saxta kampaniyalar
