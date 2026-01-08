SOCAR обсуждает разработку месторождения "Абшерон" с компанией TotalEnergies

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания TotalEnergies обсудили шаги по полномасштабной разработке газоконденсатного месторождения "Абшерон".

Об этом Report сообщили в SOCAR.

Было отмечено, что обсуждение состоялось во время встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа с исполнительным вице-президентом TotalEnergies Мартиной Оппизи.

На встрече обсуждалось состояние реализации проектов, осуществляемых с совместным участием двух компаний. Кроме того, стороны обменялись мнениями по другим вопросам в энергетической сфере, представляющим взаимный интерес.