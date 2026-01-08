Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    SOCAR обсуждает разработку месторождения "Абшерон" с компанией TotalEnergies

    Энергетика
    • 08 января, 2026
    • 13:41
    SOCAR обсуждает разработку месторождения Абшерон с компанией TotalEnergies

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания TotalEnergies обсудили шаги по полномасштабной разработке газоконденсатного месторождения "Абшерон".

    Об этом Report сообщили в SOCAR.

    Было отмечено, что обсуждение состоялось во время встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа с исполнительным вице-президентом TotalEnergies Мартиной Оппизи.

    На встрече обсуждалось состояние реализации проектов, осуществляемых с совместным участием двух компаний. Кроме того, стороны обменялись мнениями по другим вопросам в энергетической сфере, представляющим взаимный интерес.

    SOCAR TotalEnergies месторождение Абшерон
    Фото
    SOCAR "TotalEnergies" ilə "Abşeron" yatağının işlənməsini müzakirə edib
    Фото
    SOCAR, TotalEnergies discuss development of Absheron field

    Последние новости

    14:25

    Пашинян: Ереван и Баку обсуждают потенциальную взаимную торговлю

    В регионе
    14:13

    Глава МИД Эстонии: Последние шаги Трампа должны вызвать беспокойство у Путина

    Другие страны
    14:12

    В Барде задержаны лица по подозрению в сбыте огнестрельного оружия

    Происшествия
    13:59

    Премьер: Католикос всех армян уйдет, как ушел Серж Саргсян

    В регионе
    13:54

    В ряде регионов Азербайджана завтра выпадет снег

    Экология
    13:52

    Пашинян обвинил прежнее руководство "Элсетей" в отключениях электричества на Новый год

    В регионе
    13:41
    Фото

    SOCAR обсуждает разработку месторождения "Абшерон" с компанией TotalEnergies

    Энергетика
    13:41

    По обращениям Госкомитета выдано 106 охранных ордеров в 2025 году

    Социальная защита
    13:33
    Фото

    Азербайджанке, награжденной за трудовые подвиги в годы Второй мировой войны, исполнилось 100 лет

    Социальная защита
    Лента новостей