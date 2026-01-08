Азербайджанке, награжденной за трудовые подвиги в годы Второй мировой войны, исполнилось 100 лет
- 08 января, 2026
- 13:33
Награжденной орденами и медалями за заслуги в тылу в годы Второй мировой войны Гиле Новрузовой исполнилось 100 лет.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана, юбилярша находится под социальной опекой государства.
С 2023 года Бакинский центр DOST №5 оказывает ей необходимые социальные и бытовые услуги.
Гиля Новрузова родилась в 1926 году в Западном Азербайджане.
