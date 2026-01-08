Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 08 января, 2026
    • 13:33
    Азербайджанке, награжденной за трудовые подвиги в годы Второй мировой войны, исполнилось 100 лет

    Награжденной орденами и медалями за заслуги в тылу в годы Второй мировой войны Гиле Новрузовой исполнилось 100 лет.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана, юбилярша находится под социальной опекой государства.

    С 2023 года Бакинский центр DOST №5 оказывает ей необходимые социальные и бытовые услуги.

    Гиля Новрузова родилась в 1926 году в Западном Азербайджане.

    Вторая мировая война Минтруда соцзащита ветеран труда
    II Dünya müharibəsindəki xidmətlərinə görə təltif edilən azərbaycanlı qadının 100 yaşı tamam olub

    Лента новостей