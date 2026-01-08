Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Пашинян обвинил прежнее руководство "Элсетей" в отключениях электричества на Новый год

    В регионе
    • 08 января, 2026
    • 13:52
    Пашинян обвинил прежнее руководство Элсетей в отключениях электричества на Новый год

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в отключениях электричества в ряде населенных пунктов в новогодний период виновато прежнее руководство ЗАО "Электросети Армении" ("Элсети").

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    "Тот факт, что были люди, которые встретили Новый год в обесточенных квартирах, показывает результаты предыдущего управления "Элсетями". И процессы, инициированные с мая, - это следствие того, что ЭСА не осуществила свои инвестиционные обязательства, в частности, в областных населенных пунктах", - сказал он.

    По его мнению, если бы не смена руководства "Элсетей", то число оставшихся без света абонентов было бы в три раза больше, чем сейчас. Более того, Пашинян подозревает, что долгое время в Армении "через ЭСА обворовывали людей - для того, чтобы сгенерировать политическое недовольство".

    "В результате деятельности Романоса Петросяна (временного управляющего ЭСА) и других коллег выяснилось, что в Армении нет ни одной семьи, у которой ЭСА в предыдущий период не украли бы денег", - отметил Пашинян.

    Никол Пашинян Армения "Электросети Армении" отключения
    Paşinyan Yeni ildə elektrik kəsintilərinə görə "Ermənistan Elektrik Şəbəkələri"nin keçmiş rəhbərliyini günahlandıb

    Последние новости

    14:25

    Пашинян: Ереван и Баку обсуждают потенциальную взаимную торговлю

    В регионе
    14:13

    Глава МИД Эстонии: Последние шаги Трампа должны вызвать беспокойство у Путина

    Другие страны
    14:12

    В Барде задержаны лица по подозрению в сбыте огнестрельного оружия

    Происшествия
    13:59

    Премьер: Католикос всех армян уйдет, как ушел Серж Саргсян

    В регионе
    13:54

    В ряде регионов Азербайджана завтра выпадет снег

    Экология
    13:52

    Пашинян обвинил прежнее руководство "Элсетей" в отключениях электричества на Новый год

    В регионе
    13:41
    Фото

    SOCAR обсуждает разработку месторождения "Абшерон" с компанией TotalEnergies

    Энергетика
    13:41

    По обращениям Госкомитета выдано 106 охранных ордеров в 2025 году

    Социальная защита
    13:33
    Фото

    Азербайджанке, награжденной за трудовые подвиги в годы Второй мировой войны, исполнилось 100 лет

    Социальная защита
    Лента новостей