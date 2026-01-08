Пашинян обвинил прежнее руководство "Элсетей" в отключениях электричества на Новый год

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в отключениях электричества в ряде населенных пунктов в новогодний период виновато прежнее руководство ЗАО "Электросети Армении" ("Элсети").

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

"Тот факт, что были люди, которые встретили Новый год в обесточенных квартирах, показывает результаты предыдущего управления "Элсетями". И процессы, инициированные с мая, - это следствие того, что ЭСА не осуществила свои инвестиционные обязательства, в частности, в областных населенных пунктах", - сказал он.

По его мнению, если бы не смена руководства "Элсетей", то число оставшихся без света абонентов было бы в три раза больше, чем сейчас. Более того, Пашинян подозревает, что долгое время в Армении "через ЭСА обворовывали людей - для того, чтобы сгенерировать политическое недовольство".

"В результате деятельности Романоса Петросяна (временного управляющего ЭСА) и других коллег выяснилось, что в Армении нет ни одной семьи, у которой ЭСА в предыдущий период не украли бы денег", - отметил Пашинян.