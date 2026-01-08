В Азербайджане в прошлом году 83 мужчины подверглись насилию

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Социальная защита
    • 08 января, 2026
    • 13:32
    В Азербайджане в 2025 году 83 мужчины подверглись психологическому и экономическому насилию.

    Об этом Report сообщили в Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей.

    83 обращения связаны с насилием в отношении мужчин, 539 - в отношении женщин, 515 - в отношении детей.

    Отмечено, что в 2025 году в Госкомитет поступило в общей сложности 558 обращений, связанных с бытовым насилием.

    Из них 169 были связаны с психологическим насилием, 35 - с экономическим, 343 - с физическим, 11 - с сексуальным насилием.

    Лента новостей