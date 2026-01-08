Президент: На освобожденных территориях будут построены МГЭС общей мощностью 500-600 мегаватт

На освобожденных территориях планируется построить малые гидроэлектростанции общей мощностью 500-600 мегаватт.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии официального открытия ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт, построенной саудовской компанией ACWA Power.

По словам главы государства, составлена карта потенциальных гидроэлектростанций на освобожденных территориях.

"Только в этом регионе мы планируем построить малые гидроэлектростанции общей мощностью примерно 500, а возможно, и 600 мегаватт. Почти половина из этого объема уже готова, вся страна, в том числе освобожденные территории, объединены в единую сеть и обеспечена возможность направления и приема потоков электроэнергии в любом направлении", - сказал президент.