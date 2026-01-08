Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Президент: На освобожденных территориях будут построены МГЭС общей мощностью 500-600 мегаватт

    Энергетика
    • 08 января, 2026
    • 13:28
    Президент: На освобожденных территориях будут построены МГЭС общей мощностью 500-600 мегаватт

    На освобожденных территориях планируется построить малые гидроэлектростанции общей мощностью 500-600 мегаватт.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии официального открытия ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт, построенной саудовской компанией ACWA Power.

    По словам главы государства, составлена карта потенциальных гидроэлектростанций на освобожденных территориях.

    "Только в этом регионе мы планируем построить малые гидроэлектростанции общей мощностью примерно 500, а возможно, и 600 мегаватт. Почти половина из этого объема уже готова, вся страна, в том числе освобожденные территории, объединены в единую сеть и обеспечена возможность направления и приема потоков электроэнергии в любом направлении", - сказал президент.

    Ильхам Алиев МГЭС освобожденные территории
    Prezident: "İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 500-600 meqavat gücündə KSES-lər inşa ediləcək"

    Последние новости

    13:41
    Фото

    SOCAR обсуждает разработку месторождения "Абшерон" с компанией TotalEnergies

    Энергетика
    13:41

    По обращениям Госкомитета выдано 106 охранных ордеров в 2025 году

    Социальная защита
    13:33
    Фото

    Азербайджанке, награжденной за трудовые подвиги в годы Второй мировой войны, исполнилось 100 лет

    Социальная защита
    13:32

    В Азербайджане в прошлом году 83 мужчины подверглись насилию

    Социальная защита
    13:28

    Президент изменил порядок управления государственными кредитными организациями

    Финансы
    13:28

    Президент: На освобожденных территориях будут построены МГЭС общей мощностью 500-600 мегаватт

    Энергетика
    13:24

    Сирия начала военную операцию против СДС в Алеппо

    Другие страны
    13:20

    Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан - очень привлекательное место для инвестиций

    Финансы
    13:20

    Ильхам Алиев: В проекты возобновляемой энергии в Азербайджане вложены сотни миллионов долларов

    Энергетика
    Лента новостей