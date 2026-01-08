İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Prezident: "İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 500-600 meqavat gücündə KSES-lər inşa ediləcək"

    Energetika
    • 08 yanvar, 2026
    • 12:55
    Prezident: İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 500-600 meqavat gücündə KSES-lər inşa ediləcək

    Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində 500-600 MVt gücündə kiçik su elektrik stansiyaları inşa ediləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev bu gün "Gülüstan" sarayında Səudiyyə Ərəbistanının "ACWA Power" şirkətinin inşa etdiyi 240 MVt gücündə "Xızı-Abşeron" Külək Elektrik Stansiyasının (KSES) rəsmi açılış mərasimində bildirib.

    Dövlət başçısının sözlərinə görə, azad edilmiş ərazilərin potensial su elektrik stansiyalarının xəritəsi də tərtib edilib: "Ancaq o bölgədə biz təqribən 500, bəlkə də 600 MVt gücündə kiçik su elektrik stansiyalarını inşa edəcəyik. Demək olar ki, bunun yarısı artıq hazırdır və bütün ölkə, o cümlədən azad edilmiş ərazilər vahid şəbəkə ilə birləşdirilib və enerji axınının istənilən istiqamətə göndərilməsi, qəbul edilməsi də təmin olunub".

    İlham Əliyev prezident “ACWA Power”
    Президент: На освобожденных территориях будут построены МГЭС общей мощностью 500-600 мегаватт

    Son xəbərlər

    13:47

    Bərdədə silah alveri ilə məşğul olan şəxslər saxlanılıb

    Digər
    13:42

    NHL-in kanadalı rekordçusu vəfat edib

    Komanda
    13:27

    Suriya ordusu "SDQ"yə qarşı hərbi əməliyyata başlayıb

    Digər ölkələr
    13:08

    Tramp Venesuela müxalifətinin liderinə dəstək vermədiyinin səbəbini şərh etməyib

    Digər ölkələr
    13:06

    Ötən il 106 mühafizə orderi verilib

    Sosial müdafiə
    13:05

    Azərbaycanda dövlətə məxsus kredit təşkilatının yenidən təşkilinə və ləğvinə prezident qərar verəcək

    Maliyyə
    13:05

    Ötən il Azərbaycanda 83 kişi zorakılığa məruz qalıb

    Sosial müdafiə
    13:04

    "Sabah" serbiyalı legioneri ilə yolları ayırıb

    Futbol
    13:00

    Erməni nazir: Azərbaycandan idxal olunan yanacağa ölkəmizdə tələbat yüksəkdir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti