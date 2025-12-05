Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Ахмед Исмаилов: Стремительное изменение информсреды создает новые вызовы перед государствами

    Медиа
    • 05 декабря, 2025
    • 11:21
    Стремительное изменение современной информационной среды создает новые вызовы перед государствами и обществами.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов на открытии Азербайджано-грузинского медиафорума.

    По его словам, современные азербайджанские медиа, сохраняя верность историческому наследию и одновременно учитывая вызовы глобальной информационной среды, считают необходимым проведение совместного обмена мнениями с представителями ведущих медиаструктур и экспертами Грузии:

    "Азербайджан и Грузия впервые проводят совместный медиафорум. Мы убеждены, что это мероприятие заложит основу для успешного этапа сотрудничества, черпающего силу из нашей истории, и внесет существенный вклад в медиаландшафт обеих стран с точки зрения практической значимости".

    Исмаилов подчеркнул, что современная информационная среда меняется с невероятной скоростью, что ставит новые задачи перед государствами и обществами.

    "Развитие цифровых технологий, расширение социальных медиаплатформ и ускорение информационных потоков значительно повышают ответственность СМИ, стандарты профессионализма и их роль в формировании общественного доверия. В этом контексте основная тема форума особенно актуальна. Ведь здоровая информационная среда и доверяющее ей общество возможны только при синергии профессиональной журналистской деятельности и эффективной политики информационной безопасности", - отметил он.

