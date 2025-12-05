İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Əhməd İsmayılov: Müasir informasiya mühitinin sürətlə dəyişməsi dövlətlər qarşısında yeni çağırışlar yaradır

    Media
    • 05 dekabr, 2025
    • 10:42
    Əhməd İsmayılov: Müasir informasiya mühitinin sürətlə dəyişməsi dövlətlər qarşısında yeni çağırışlar yaradır
    Əhməd İsmayılov

    Müasir informasiya mühitinin sürətlə dəyişməsi dövlətlər və cəmiyyətlər qarşısında yeni çağırışlar yaradır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Medianın İnkişafı Agentliyinin İcraçı direktoru Əhməd İsmayılov Azərbaycan-Gürcüstan Media Forumunun açılışında deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu gün Azərbaycan mediası həm tarixi irsinə sadiq qalaraq, həm də qlobal informasiya mühitinin çağırışlarını əsas götürərək Gürcüstanın aparıcı media qurumlarının təmsilçiləri, media ekspertləri ilə birgə fikir mübadiləsini zəruri sayır:

    "Azərbaycanla Gürcüstan ilk dəfə olaraq birgə media forumu keçirir. Hesab edirik ki, bu, tarixdən güc alan əməkdaşlığımızın növbəti uğurlu mərhələsinin əsasını təşkil edəcək və praktik əhəmiyyəti baxımından ölkələrimizin media mühitinə ciddi töhfə verəcək".

    Ə.İsmayılov bildirib ki, müasir informasiya mühiti sürətlə dəyişir və bu da dövlətlərlə cəmiyyətlər qarşısında yeni çağırışlar yaradır:

    "Rəqəmsal texnologiyaların inkişafı, sosial media platformalarının genişlənməsi və informasiya axınının sürətlənməsi medianın məsuliyyətini, peşəkarlıq standartlarını və ictimai etimadda oynadığı rolu daha da artırır. Bu baxımdan, forumun əsas mövzusu xüsusilə aktualdır. Çünki sağlam informasiya mühiti və ona güvənən cəmiyyət yalnız peşəkar jurnalistika fəaliyyətinin və effektiv informasiya təhlükəsizliyi siyasətinin vəhdəti ilə mümkündür".

    Azərbaycan-Gürcüstan Media Forumu Əhməd İsmayılov Medianın İnkişafı Agentliyi
    Ахмед Исмаилов: Стремительное изменение информсреды создает новые вызовы перед государствами

    Son xəbərlər

    11:25

    Mədəni sərvətlərin razılaşdırılmadan toxunulmazlığını pozanlar barədə cəzalar sərtləşdirilir

    Mədəniyyət siyasəti
    11:19

    Azərbaycanda nəqliyyatda mobillik həlli tətbiqi istifadəyə verilib

    İnfrastruktur
    11:17

    Bakıda TDT-nin əmək, məşğulluq və sosial müdafiə nazirlərinin birinci iclası keçirilir

    Xarici siyasət
    11:16

    Türkiyədə bir neçə futbolçu və klub rəsmiləri saxlanılıb

    Futbol
    11:13

    Ermənistan-Gürcüstan sərhədini qanunsuz keçməyə cəhd edən 5 nəfər saxlanılıb

    Region
    11:11

    Giya Abaşidze: Gürcüstan və Azərbaycan hibrid hücumlara qarşı mübarizədə əməkdaşlıq etməlidir

    Xarici siyasət
    11:06

    İƏT Mədəniyyət Festivalı çərçivəsində Yaradıcı Kənd sərgisi təşkil olunacaq

    Mədəniyyət siyasəti
    11:06

    "Qarabağ"la Bakıdakı oyunda "Ayaks"ı 1000-dən çox azarkeş dəstəkləyəcək

    Futbol
    11:03

    Bakı aeroportunda epidemioloji risklərin idarə olunması ilə bağlı təlim keçirilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti