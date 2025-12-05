İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    İƏT Mədəniyyət Festivalı çərçivəsində Yaradıcı Kənd sərgisi təşkil olunacaq

    Mədəniyyət siyasəti
    • 05 dekabr, 2025
    • 11:06
    İƏT Mədəniyyət Festivalı çərçivəsində Yaradıcı Kənd sərgisi təşkil olunacaq

    "İƏT Mədəniyyət Festivalı: Bakı Yaradıcı Həftə-2025"də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına daxil olan ölkələrin Yaradıcı Kənd sərgisi təşkil olunacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin (ARKA) baş direktoru Rəşad Əzizov İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının və Azərbaycanın Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə 2025-ci il dekabrın 5-11-də Bakıda "İƏT Mədəniyyət Festivalı: Bakı Yaradıcı Həftə 2025" çərçivəsində keçirilən mətbuat konfransı zamanı deyib.

    O bildirib ki, İƏT-in mədəniyyət festivalı çərçivəsində keçirilən tədbir böyük qrafiklə təşkil olunacaq:

    "Bu sahədə çalışan şirkətləri, təsisatları aktiv olmağa çağırırıq. Prezident İlham Əliyevin siyasəti nəticəsində mədəni-yaradıcı sənayenin formalaşması mühüm hadisədir. Bu sahədə iki il ərzində böyük islahatlar aparılıb. Biz istəyirik ki, bu təcrübəni digər ölkələrlə də bölüşək. Tədbirdə yeni innovasiyalara xüsusi diqqət yetiriləcək. Tədbir zamanı mədəni-yaradıcı sənayelərin təşkili forumunun və forumun nəzdində kino sərgisi, eləcədə İƏT-ə daxil olan ölkələrin Yaradıcı Kənd sərgisinin təşkili nəzərdə tutulur".

    R.Əzizovun sözlərinə görə, tədbir dünyada böyük maraq doğurub:

    "Artıq digər ölkələrdən də Bakıya ziyarətçilər gəlir. Bir həftə ərzində çox zəngin proqram nəzərdə tutulur. Kino festivalı çərçivəsində bir sıra ölkələrin kino sərgisi keçiriləcək. Nizami Kino Mərkəzi ənənəvi olaraq əsas rolda çıxış edir. Tədbirin əsas məkanı Bakı Konqres Mərkəzidir. Həftə ərzində müvafiq kinoteatrlarda bir sıra yeni növ tədbirlər də təşkil olunacaq".

    İƏT Festival Kino Agentliyi

    Son xəbərlər

    11:25

    Mədəni sərvətlərin razılaşdırılmadan toxunulmazlığını pozanlar barədə cəzalar sərtləşdirilir

    Mədəniyyət siyasəti
    11:19

    Azərbaycanda nəqliyyatda mobillik həlli tətbiqi istifadəyə verilib

    İnfrastruktur
    11:17

    Bakıda TDT-nin əmək, məşğulluq və sosial müdafiə nazirlərinin birinci iclası keçirilir

    Xarici siyasət
    11:16

    Türkiyədə bir neçə futbolçu və klub rəsmiləri saxlanılıb

    Futbol
    11:13

    Ermənistan-Gürcüstan sərhədini qanunsuz keçməyə cəhd edən 5 nəfər saxlanılıb

    Region
    11:11

    Giya Abaşidze: Gürcüstan və Azərbaycan hibrid hücumlara qarşı mübarizədə əməkdaşlıq etməlidir

    Xarici siyasət
    11:06

    İƏT Mədəniyyət Festivalı çərçivəsində Yaradıcı Kənd sərgisi təşkil olunacaq

    Mədəniyyət siyasəti
    11:06

    "Qarabağ"la Bakıdakı oyunda "Ayaks"ı 1000-dən çox azarkeş dəstəkləyəcək

    Futbol
    11:03

    Bakı aeroportunda epidemioloji risklərin idarə olunması ilə bağlı təlim keçirilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti