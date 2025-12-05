Фестиваль культуры ОИС: В Баку будет организована выставка "Творческая деревня"

В рамках "Фестиваля культуры ОИС: Бакинская творческая неделя-2025" будет организована выставка "Творческая деревня" стран - участниц Организации исламского сотрудничества.

Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор Агентства кино Азербайджана Рашад Азизов на пресс-конференции, посвященной мероприятиям фестиваля.

По его словам, фестиваль будет отличаться насыщенной программой и широким охватом участников. Азизов призвал компании и организации, работающие в сфере культуры и творческих индустрий, активнее включаться в процесс подготовки.

Он подчеркнул, что благодаря политике президента Ильхама Алиева в Азербайджане за последние два года были реализованы масштабные реформы в области культурно-творческой индустрии, и страна стремится поделиться этим опытом с другими государствами.

Особое внимание на фестивале будет уделено новым инновациям. В рамках программы планируется провести форум по организации культурно-творческих индустрий, кино-выставку и выставку "Творческая деревня" стран ОИС.

Азизов отметил, что фестиваль уже привлек большой интерес за рубежом, и в Баку ожидается приезд многочисленных иностранных гостей. "Программа недели будет чрезвычайно насыщенной: в рамках кинофестиваля пройдут кинопоказы различных стран, причем ключевую роль традиционно сыграет Киноцентр Низами. Основной площадкой мероприятия станет Бакинский конгресс-центр, а в различных кинотеатрах города пройдут дополнительные тематические события", - отметил он.