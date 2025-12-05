Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В аэропортах Индии отменены свыше 400 рейсов

    Другие страны
    • 05 декабря, 2025
    • 13:07
    В аэропортах Индии отменены свыше 400 рейсов

    Авиаперевозчик InterGlobe Aviation (IndiGo) в пятницу отменил свыше 400 рейсов в аэропортах Индии до полуночи из-за продолжающихся внутренних операционных проблем, что привело к масштабным сбоям по всей стране.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Economic Times.

    Причиной отмены являются продолжающиеся проблемы с бронированием билетов.

    За последние дни было отменено более 1 000 рейсов.

    В связи с этим акции компании упали более чем на 7% за последние пять торговых сессий. Аналитики отмечают, что стоимость акций может упасть еще на 16%, если масштабные отмены продолжатся.

    Индия IndiGo отмена рейсов бронирование билетов
    Hindistan aeroportlarında 400-dən artıq reys ləğv olunub
    Elvis

    Последние новости

    13:53

    Токаев: В этом году рост экономики Казахстана превысит 6%

    В регионе
    13:50

    Азербайджанские железные дороги переходят на новый этап сотрудничества с АБР

    Инфраструктура
    13:47

    Ведат Ышыхан: Цели Анкары и Баку в социальных вопросах полностью совпадают

    Внешняя политика
    13:43

    Коакер и Папикян обсудили сотрудничество Британии и Армении в военной сфере

    В регионе
    13:40

    Генсек ОТГ: Зангезурский коридор станет ключевой частью современного Шелкового пути

    Внешняя политика
    13:32
    Фото

    SOCAR и UCC Holding" создадут СП для снабжения топливом аэропорта Дамаска

    Энергетика
    13:32

    Карло Марино: Вопрос возвращения западных азербайджанцев на родину должен получить международную оценку

    Внешняя политика
    13:27

    Украина откроет генконсульство в словацком Прешове

    Другие страны
    13:27

    Госминистр: У Лондона и Баку амбициозные планы сотрудничества в сфере обороны - ИНТЕРВЬЮ

    Внешняя политика
    Лента новостей