В аэропортах Индии отменены свыше 400 рейсов

Авиаперевозчик InterGlobe Aviation (IndiGo) в пятницу отменил свыше 400 рейсов в аэропортах Индии до полуночи из-за продолжающихся внутренних операционных проблем, что привело к масштабным сбоям по всей стране.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Economic Times.

Причиной отмены являются продолжающиеся проблемы с бронированием билетов.

За последние дни было отменено более 1 000 рейсов.

В связи с этим акции компании упали более чем на 7% за последние пять торговых сессий. Аналитики отмечают, что стоимость акций может упасть еще на 16%, если масштабные отмены продолжатся.