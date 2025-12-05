В аэропортах Индии отменены свыше 400 рейсов
05 декабря, 2025
13:07
Авиаперевозчик InterGlobe Aviation (IndiGo) в пятницу отменил свыше 400 рейсов в аэропортах Индии до полуночи из-за продолжающихся внутренних операционных проблем, что привело к масштабным сбоям по всей стране.
Как передает Report, об этом сообщила газета The Economic Times.
Причиной отмены являются продолжающиеся проблемы с бронированием билетов.
За последние дни было отменено более 1 000 рейсов.
В связи с этим акции компании упали более чем на 7% за последние пять торговых сессий. Аналитики отмечают, что стоимость акций может упасть еще на 16%, если масштабные отмены продолжатся.
