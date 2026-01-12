Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Реза Пехлеви анонсировал "международную поддержку" на фоне протестов в Иране

    • 12 января, 2026
    • 03:23
    Реза Пехлеви анонсировал международную поддержку на фоне протестов в Иране

    Старший сын последнего иранского шаха Реза Пехлеви на фоне протестов в Иране анонсировал "скорую международную поддержку".

    Как передает Report, соответствующее обращение к гражданам республики опубликовано на странице Пехлеви в соцсети Х.

    По его словам, что протесты пошатнули основы "незаконной Исламской Республики".

    "Полагаясь на ваш невероятный отклик на недавние призывы, руководствуясь общественным мандатом, который я получил от вас, объявляю новый этап национального восстания для свержения Исламской Республики и возвращения нашего любимого Ирана", - говорится в заявлении Пехлеви.

    Он назвал законными целями учреждения и ведомства, "ответственные за пропаганду режима и блокировку коммуникаций". При этом, госслужащие, а также члены вооруженных сил и сил безопасности, отметил Пехлеви, имеют выбор: встать на сторону народа или власти.

    "Все иранские посольства и консульства принадлежат иранскому народу. Пришло время украсить их национальным флагом Ирана. <...> Скоро Иран будет свободным. Кровь, пролитая бессмертными сыновьями и дочерьми Ирана, прокладывает нам путь к победе. Мы не одиноки. Международная поддержка скоро прибудет. Ожидайте моих следующих сообщений. Очень скоро мы вернем наш любимый Иран", - говорится в заявлении Пехлеви.

    Rza Pəhləvi İrandakı etirazlar fonunda beynəlxalq dəstəyin tezliklə çatacağını bildirib

