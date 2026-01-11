СМИ: Великобритания передаст Украине баллистические ракеты Nightfall

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Другие страны
    • 11 января, 2026
    • 19:07
    Власти Великобритании собираются передать Украине баллистические ракеты Nightfall ("Сумерки"), способные уничтожать цели на расстоянии почти в 500 километров.

    Как передает Report, об этом сообщило издание Daily Mail.

    По его данным, эти ракеты оснащены 200-килограммовыми боеголовками и могут достигать Москвы. Отмечается, что ранее министерство обороны Соединенного Королевства обратилось к британским фирмам с просьбой разработать, создать и поставить первые три опытные ракеты в рамках контракта на девять миллионов фунтов стерлингов.

    Информация о Nightfall появилась одновременно с заявлениями о том, что Лондон потратит 200 миллионов фунтов стерлингов на подготовку британских войск к развертыванию в Украине.

