СМИ: Великобритания передаст Украине баллистические ракеты Nightfall

Власти Великобритании собираются передать Украине баллистические ракеты Nightfall ("Сумерки"), способные уничтожать цели на расстоянии почти в 500 километров.

Как передает Report, об этом сообщило издание Daily Mail.

По его данным, эти ракеты оснащены 200-килограммовыми боеголовками и могут достигать Москвы. Отмечается, что ранее министерство обороны Соединенного Королевства обратилось к британским фирмам с просьбой разработать, создать и поставить первые три опытные ракеты в рамках контракта на девять миллионов фунтов стерлингов.

Информация о Nightfall появилась одновременно с заявлениями о том, что Лондон потратит 200 миллионов фунтов стерлингов на подготовку британских войск к развертыванию в Украине.