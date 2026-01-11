KİV: Britaniya Ukraynaya "Nightfall" ballistik raketlərini verəcək
Digər ölkələr
- 11 yanvar, 2026
- 20:26
Böyük Britaniya Ukraynaya hədəfləri təxminən 500 kilometr məsafədən məhv edə bilən "Nightfall" ballistik raketlərini verməyi planlaşdırır.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Daily Mail" yazıb.
Məlumata əsasən, raketlər 200 kiloqramlıq döyüş başlıqları ilə təchiz olunub və Moskvaya qədər çata bilir. Qeyd olunur ki, bundan əvvəl Böyük Britaniya Müdafiə Nazirliyi yerli şirkətlərə 9 milyon funt sterlinq dəyərində müqavilə çərçivəsində ilk üç sınaq raketinin hazırlanması, istehsalı və təhvil verilməsi ilə bağlı müraciət etmişdi.
"Nightfall" barədə məlumat, eyni zamanda, Londonun Ukraynada qoşunların yerləşdirilməsinə 200 milyon funt sterlinq xərcləyəcəyini planlaşdırdığı açıqlamalarla üst-üstə düşüb.
