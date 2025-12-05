İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Hindistan aeroportlarında 400-dən artıq reys ləğv olunub

    Digər ölkələr
    05 dekabr, 2025
    13:19
    Hindistan aeroportlarında 400-dən artıq reys ləğv olunub

    InterGlobe Aviation (IndiGo) aviadaşıyıcısı Hindistanın hava limanlarında davam edən daxili əməliyyat problemləri səbəbindən 400-dən çox reysi ləğv edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Economic Times" qəzeti məlumat yayıb.

    Bu da bütün ölkə üzrə genişmiqyaslı pozuntulara səbəb olub.

    Hindistan Aeroport
    В аэропортах Индии отменены свыше 400 рейсов

