Hindistan aeroportlarında 400-dən artıq reys ləğv olunub
Digər ölkələr
- 05 dekabr, 2025
- 13:19
InterGlobe Aviation (IndiGo) aviadaşıyıcısı Hindistanın hava limanlarında davam edən daxili əməliyyat problemləri səbəbindən 400-dən çox reysi ləğv edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Economic Times" qəzeti məlumat yayıb.
Bu da bütün ölkə üzrə genişmiqyaslı pozuntulara səbəb olub.
Son xəbərlər
13:50
Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasına könüllülərin qeydiyyatı başlayıbDaxili siyasət
13:46
Foto
Bakıda Azərbaycan-Gürcüstan Media Forumu keçirilib - YENİLƏNİBMedia
13:43
Vüqar Kərimov: Azad edilmiş ərazilərdə 132 hektar yeni yaşıllıq sahəsi salınıbEkologiya
13:41
Arif Əsədov: "Azərbaycan Kubokunun 1/4 finalına gözlənilən komandalar yüksəldi"Futbol
13:39
Nazir müavini: Azad edilmiş ərazilərdə meteoroloji vəziyyətin öyrənilməsi məqsədilə stansiyalar yaradılırEkologiya
13:34
Foto
Video
Qubada sərnişin avtobusu ilə yük maşını toqquşub, bir nəfər ölübHadisə
13:34
Foto
Orta Dəhlizlə bağlı mövcud tarif dərəcələrinin davam etdirilməsi müzakirə olunubİnfrastruktur
13:33
Nadia Boyadjieva: Azərbaycanın milli mədəni irsinin bərpasını tələb etməsi beynəlxalq hüquqa tam uyğundurXarici siyasət
13:28