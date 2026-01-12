Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Олланд предрек конец НАТО в случае силового захвата Гренландии США

    Другие страны
    • 12 января, 2026
    • 02:50
    Олланд предрек конец НАТО в случае силового захвата Гренландии США

    Силовые действия США в отношении Гренландии стали бы концом НАТО.

    Как передает Report, об этом в эфире телеканала France Info заявил экс-президент Франции Франсуа Олланд, занимавший этот пост в 2012-2017 гг.

    "Если бы США решились на силовые действия в отношении Гренландии - гипотеза, которая вызывает у меня сомнения, но с президентом США Дональдом Трампом никогда нельзя быть уверенным, - то это означало бы, что они действовали бы против европейских солдат. Это стало бы концом Североатлантического альянса", - сказал он.

    По мнению Олланда, США "не должны ничего предпринимать в отношении Гренландии, тем более военными средствами".

    Ранее Daily Mail сообщал, что Трамп поручил Объединенному командованию специальных операций США (JSOC) подготовить детальный план вторжения в Гренландию.

