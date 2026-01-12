Олланд предрек конец НАТО в случае силового захвата Гренландии США

Силовые действия США в отношении Гренландии стали бы концом НАТО.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала France Info заявил экс-президент Франции Франсуа Олланд, занимавший этот пост в 2012-2017 гг.

"Если бы США решились на силовые действия в отношении Гренландии - гипотеза, которая вызывает у меня сомнения, но с президентом США Дональдом Трампом никогда нельзя быть уверенным, - то это означало бы, что они действовали бы против европейских солдат. Это стало бы концом Североатлантического альянса", - сказал он.

По мнению Олланда, США "не должны ничего предпринимать в отношении Гренландии, тем более военными средствами".

Ранее Daily Mail сообщал, что Трамп поручил Объединенному командованию специальных операций США (JSOC) подготовить детальный план вторжения в Гренландию.