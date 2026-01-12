МВД Сирии сообщило о выводе из Алеппо свыше 400 боевиков СДС

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    • 12 января, 2026
    • 02:16
    Свыше 400 боевиков т.н. "Сил демократической Сирии" (СДС - ячейка террористической организации PKK) были выведены из города Алеппо.

    Как передает Report, об этом сообщил газете Asharq Al-Awsat представитель МВД арабской республики.

    По его данным, боевики находились в кварталах Ашрафия и Шейх-Максуд, которые в субботу зачистили правительственные войска и силы внутренней безопасности.

    "Выведено 419 боевиков, в том числе 59 раненых, - указал чиновник. - Еще 300 человек, включая сотрудников полицейской службы "Асаиш", подчиняющейся СДС, арестованы на выезде из города".

    Отметим, что жертвами обстрелов со стороны СДС начиная с 6 января стали 24 человека, 129 получили ранения.

    Сирия СДС РКК боевики
    Suriya Daxili İşlər Nazirliyi 400-dən çox SDQ döyüşçüsünün Hələbdən çıxarıldığını açıqlayıb

