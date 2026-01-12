МВД Сирии сообщило о выводе из Алеппо свыше 400 боевиков СДС
Другие страны
- 12 января, 2026
- 02:16
Свыше 400 боевиков т.н. "Сил демократической Сирии" (СДС - ячейка террористической организации PKK) были выведены из города Алеппо.
Как передает Report, об этом сообщил газете Asharq Al-Awsat представитель МВД арабской республики.
По его данным, боевики находились в кварталах Ашрафия и Шейх-Максуд, которые в субботу зачистили правительственные войска и силы внутренней безопасности.
"Выведено 419 боевиков, в том числе 59 раненых, - указал чиновник. - Еще 300 человек, включая сотрудников полицейской службы "Асаиш", подчиняющейся СДС, арестованы на выезде из города".
Отметим, что жертвами обстрелов со стороны СДС начиная с 6 января стали 24 человека, 129 получили ранения.
МВД Сирии сообщило о выводе из Алеппо свыше 400 боевиков СДС
