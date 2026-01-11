Число жертв обстрелов Алеппо со стороны СДС возросло до 24

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Другие страны
    • 11 января, 2026
    • 22:30
    Число жертв среди мирных жителей города Алеппо от обстрелов со стороны т.н. "Сил демократической Сирии" (СДС - ячейка террористической организации PKK) с 6 января возросло до 24, по меньшей мере 129 человек получили ранения.

    Как передает Report, такие данные приводит агентство SANA со ссылкой на Минздрав арабской республики.

    Накануне сообщалось о 23 погибших и свыше 100 пострадавших. По информации издания, после вывода из кварталов Алеппо последних групп боевиков СДС силы внутренней безопасности и службы по обезвреживанию мин приступили к ликвидации последствий столкновений в квартале Шейх-Максуд, где несколько дней продолжался интенсивный обмен ударами.

    Губернатор Алеппо Аззам Аль-Гариб сообщил в официальном заявлении в X, что ситуация в сфере безопасности в районах Шейх-Максуд и Ашрафия постепенно стабилизируется.

    SDQ-nin Hələbi atəşə tutması nəticəsində ölənlərin sayı 24-ə yüksəlib

