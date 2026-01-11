İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Digər ölkələr
    • 11 yanvar, 2026
    • 22:43
    SDQ-nin Hələbi atəşə tutması nəticəsində ölənlərin sayı 24-ə yüksəlib

    Yanvarın 6-dan bəri PKK terror təşkilatının bir qolu olan "Suriya Demokratik Qüvvələri"nin (SDQ) atəşləri nəticəsində Hələb şəhərinin dinc sakinləri arasında ölənlərin sayı 24-ə yüksəlib, azı 129 nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumatı SANA respublikanın Səhiyyə Nazirliyinə istinadən yayıb.

    Ötən gün 23 nəfərin həlak olduğu və 100-dən çox insanın yaralandığı bildirilmişdi. Nəşrin məlumatına görə, SDQ yaraqlılarının sonuncu qrupları Hələbin məhəllələrindən çıxarıldıqdan sonra daxili təhlükəsizlik qüvvələri və minatəmizləmə xidmətləri bir neçə gün intensiv qarşılıqlı zərbələrin davam etdiyi Şeyx Maqsud məhəlləsində toqquşmaların nəticələrinin aradan qaldırılmasına başlayıblar.

    Hələbin qubernatoru Əzzam Əl-Qərib "X" platformasındakı rəsmi bəyanatında bildirib ki, Şeyx Maqsud və Əşrəfiyə rayonlarında təhlükəsizlik vəziyyəti tədricən sabitləşir.

    SDQ Suriya hələb
