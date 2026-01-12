İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    • 12 yanvar, 2026
    Suriya Daxili İşlər Nazirliyi 400-dən çox SDQ döyüşçüsünün Hələbdən çıxarıldığını açıqlayıb

    PKK terror təşkilatının bir qolu olan "Suriya Demokratik Qüvvələri"nin (SDQ) 400-dən çox yaraqlısı Hələb şəhərindən çıxarılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Asharq Al-Awsat" qəzetinə respublikanın Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi məlumat verib.

    Onun məlumatına görə, yaraqlılar şənbə günü hökumət qoşunları və daxili təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən təmizlənən Əşrəfiyə və Şeyx Maqsud məhəllələrində olublar.

    "59-u yaralı olmaqla, 419 yaraqlı çıxarılıb. Daha 300 nəfər, o cümlədən SDQ-yə tabe olan "Asaiş" polis xidmətinin əməkdaşları şəhərdən çıxışda həbs edilib", – deyə rəsmi şəxs bildirib.

    Qeyd edək ki, yanvarın 6-dan başlayaraq SDQ-nin atəşləri nəticəsində 24 nəfər həlak olub, 129 nəfər yaralanıb.

