Suriya Daxili İşlər Nazirliyi 400-dən çox SDQ döyüşçüsünün Hələbdən çıxarıldığını açıqlayıb
Digər ölkələr
- 12 yanvar, 2026
- 02:26
PKK terror təşkilatının bir qolu olan "Suriya Demokratik Qüvvələri"nin (SDQ) 400-dən çox yaraqlısı Hələb şəhərindən çıxarılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Asharq Al-Awsat" qəzetinə respublikanın Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi məlumat verib.
Onun məlumatına görə, yaraqlılar şənbə günü hökumət qoşunları və daxili təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən təmizlənən Əşrəfiyə və Şeyx Maqsud məhəllələrində olublar.
"59-u yaralı olmaqla, 419 yaraqlı çıxarılıb. Daha 300 nəfər, o cümlədən SDQ-yə tabe olan "Asaiş" polis xidmətinin əməkdaşları şəhərdən çıxışda həbs edilib", – deyə rəsmi şəxs bildirib.
Qeyd edək ki, yanvarın 6-dan başlayaraq SDQ-nin atəşləri nəticəsində 24 nəfər həlak olub, 129 nəfər yaralanıb.
