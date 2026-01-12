На нефтебазе в Мурманской области РФ произошел разлив 80 тонн бензина
В регионе
- 12 января, 2026
- 03:48
Разлив около 80 тонн нефтепродуктов произошел на территории нефтебазы в городе Оленегорске Мурманской области РФ.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"Вечером 11 января 2026 года в Главное управление МЧС России по Мурманской области поступила информация о разливе нефтепродуктов в городе Оленегорске. По адресу: Промышленный проезд, д. 11, на территории нефтебазы, произошло нарушение герметичности трубопровода, связанного с резервуаром для бензина. В результате в пределах площадки произошло вытекание около 80 тонн бензина марки АИ-95", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, подачу топлива оперативно прекратили, нефтепродукт находится в улавливающих сооружениях.
О причинах ЧП не сообщается.
Последние новости
04:31
Гутерриш заявил, что "потрясен" насилием в отношении протестующих в ИранеВ регионе
04:09
"Барселона" выдала лучшую за 10 лет победную серию во всех турнирахФутбол
03:48
На нефтебазе в Мурманской области РФ произошел разлив 80 тонн бензинаВ регионе
03:23
Реза Пехлеви анонсировал "международную поддержку" на фоне протестов в ИранеВ регионе
02:50
Олланд предрек конец НАТО в случае силового захвата Гренландии СШАДругие страны
02:16
МВД Сирии сообщило о выводе из Алеппо свыше 400 боевиков СДСДругие страны
01:44
Израиль и Германия укрепляют сотрудничество в области кибербезопасностиДругие страны
01:08
"Барселона" в 16-й раз стала обладателем Суперкубка Испании по футболуФутбол
00:39