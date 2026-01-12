На нефтебазе в Мурманской области РФ произошел разлив 80 тонн бензина

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    В регионе
    Разлив около 80 тонн нефтепродуктов произошел на территории нефтебазы в городе Оленегорске Мурманской области РФ.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

    "Вечером 11 января 2026 года в Главное управление МЧС России по Мурманской области поступила информация о разливе нефтепродуктов в городе Оленегорске. По адресу: Промышленный проезд, д. 11, на территории нефтебазы, произошло нарушение герметичности трубопровода, связанного с резервуаром для бензина. В результате в пределах площадки произошло вытекание около 80 тонн бензина марки АИ-95", - говорится в сообщении.

    По данным ведомства, подачу топлива оперативно прекратили, нефтепродукт находится в улавливающих сооружениях.

    О причинах ЧП не сообщается.

    мурманск Россия Разлив нефти
    Rusiyanın Murmansk vilayətindəki neft bazasında 80 ton benzin dağılıb

